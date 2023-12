Investiti davanti al cimitero. Padre e figlio in codice rosso

CASATENOVO (Lecco)

Sono gravissime le condizioni di padre e figlio, investiti da un’auto ieri pochissimi minuti prima di mezzogiorno a Casatenovo, in via Alfieri, nel tratto di strada davanti al cimitero di Valaperta. I due feriti, un uomo di 80 anni e il figlio di 52, sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente negli ospedali San Gerardo di Monza e Niguarda a Milano. Entrambi hanno riportato un gran numero di gravi traumi in diverse parti del corpo, ma la condizione più preoccupante sarebbe quella del figlio, in stretta osservazione dopo aver violentemente battuto la testa. Per i soccorsi sono intervenute ambulanze del 118 e l’elisoccorso di Como, che ha effettuato il trasporto all’ospedale milanese di Niguarda.

Alla guida dell’auto, una Chevrolet Aveo, c’era una donna di 56 anni che non risulta sia rimasta ferita, ma che ha avuto comunque necessità di assistenza medica per lo stato di choc in cui è stata trovata dai soccorritori, che hanno disposto il suo trasferimento all’ospedale di Vimercate. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: i carabinieri di Casatenovo hanno svolto i rilievi e stanno lavorando per ricostruire l’incidente così da attribuirne anche le responsabilità.

Pa.Pi.