Indimenticabile Parigi. Con Bicelli e Plebani. Brescia ancora sul podio: "Una favola sportiva"

Non solo Brescia ha riscritto la storia dello sport grazie agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e alla ginnastica artistica che ha trovato nella città della Leonessa la sua grande capitale. Né basta la favola di Roncadelle, paese tutto d’oro, che ha dato i natali a tre atleti destinati a restare negli annali: Giuseppe De Gennaro, Anna Danesi, a cui molti vorrebbero dedicare il palasport di Roncadelle. In questi giorni la provincia si sta confermando come una delle principali "case dello sport italiane", con i propri atleti paralimpici che hanno conquistato tre medaglie: quella d’argento di Veronica Yoko Plebani e quelle d’oro e di bronzo di Federico Bicelli. Entrambi amatissimi, in queste ore non mancano le attestazioni pubbliche nei loro confronti.

Dopo il bronzo di Tokyo, Veronica Yoko Plebani, paratleta palazzolese, ha portato in alto anche ai giochi 2024 i colori azzurri scalando una posizione del podio nella gara di triathlon che nelle paralimpiadi del 2021 l’aveva vista conquistare la medaglia di bronzo. La ventottenne ha tagliato il traguardo dietro l’americana Danz. "Con un percorso così duro non pensavo fosse possibile arrivare a questo risultato. Non lo so, non lo sto capendo, giuro. A Tokyo l’ho realizzato nel momento in cui l’ho fatto, adesso non ci posso credere di aver preso una medaglia così. Sono emozionatissima", le prime parole a caldo di Veronica Plebani che, con la medaglia d’argento al collo, ha dichiarato che questa resterà la sua ultima gara di triathlon.

Solo poche ore dopo è toccato a Federico Bicelli portare lo sport bresciano sul gradino più alto del podio paralimpico, con una vittoria storica nei 400 stile libero S7, in una gara che, vasca dopo vasca, ha visto l’atleta delle Fiamme Azzurre/Polisportiva Bresciana No Frontiere/Gam Team Brescia, allenato da Tanya Vannini (moglie di Giorgio Lamberti), sgretolare la resistenza degli avversari chiudere davanti a tutti con il tempo di 4’38’’70. Per il nuotatore di Borgosatollo la prima medaglia paralimpica vinta singolarmente. a cui ieri è seguito il bronzo nei 100 dorso S7 col tempo di 1.12.23.

Bicelli e Plebani, insieme anche a Giuseppe Romele, che ha subito una squalifica molto discussa e che comunque è stato portato in “ideale“ trionfo dal suo paese Pisogne, unitamente alla tiratrice a segno Pamela Novaglio e allo judoka Simone Cannizzaro, stanno ricevendo attestazioni ovunque. Veronica ha ricevuto i complimenti del sindaco di Palazzolo Gianmarco Cossandi, che ha assistito alla gara insieme ai concittadini e che di certo penserà a un momento di festa, così come Federico Bicelli riceverà l’abbraccio della sua Collebeato. A loro sono andati i complimenti di tanti politici, ma soprattutto di centinaia di cittadini che hanno invaso la rete con le foto dei due vincitori e degli altri tre partecipanti bresciani ai Giochi Paralimpici 2024.