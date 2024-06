Incidente sulla Tangenziale di Brescia, schianto tra due auto: morto un uomo

Grave incidente sulla Tangenziale Sud di Brescia, nei pressi dell’uscita San Zeno, in direzione del Lago d’Iseo. Un uomo è morto a seguito dello schianto tra due automobili. Nonostante l’arrivo tempestivo dei mezzi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Non è chiara la dinamica dello scontro, ma è avvenuto domenica intorno alle 12.30, in un tratto piuttosto trafficato a quell’ora. Sul posto sono giunte due automediche e un’ambulanza, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza: è possibile che al loro arrivo l’uomo fosse già morto. Non sono state determinate, al momento, le condizioni del conducente, o dei passeggeri, dell’altro veicolo.

Allertati anche i vigili del fuoco del comando di Brescia e la polizia stradale, che dovrà fare luce sull’accaduto. Il traffico sulla strada è stato temporaneamente sospeso per consentire l’arrivo dei soccorsi e si sono registrati alcuni rallentamenti.