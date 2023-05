Incidente sulla statale del Tonale: una persona portata in ospedale

Viabilità problematica in Alta Val Camonica questa mattina, lunedì 15 maggio, dopo un incidente che coinvolto due veicoli. I tecnici dell’Anas, infatti, sono stati costretti a chiudere temporaneamente al traffico la statale 42 del Tonale e della Mendola per un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 126 dell’importante strada che collega, nella sua interezza, la pianura padana all’Alto Adige.

Per cause ancora in corso di accertamento verso le 8 due mezzi di trasporto si sono scontrati nel territorio di Davena, frazione di Vezza d’Oglio, nel Bresciano. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure a uno degli occupanti dei veicoli, rimasto ferito nello schianto.

Il traffico è stato interrotto per consentire i rilievi a forze dell’ordine e squadre di Anas, impegnate a ricostruire la dinamica del sinistro. Subito dopo il provvedimento di chiusura, sono stati allestiti cartelli temporanei a segnalare deviazioni e strade alternative. La strada è stata riaperta poco dopo le 10.

Ieri, domenica 14, nel Bresciano si era verificato un grave incidente a Peschiera del Garda: cinque persone sono rimaste ferite, fra loro anche una ragazza di 17 anni.