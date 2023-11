Scontro frontale tra un camion e un’automobile: un uomo morto a Passirano

Passirano (Brescia), 4 ottobre 2023 – Ancora sangue e morte sulle strade della Provincia di Brescia

Un uomo di 49 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla Provinciale 510 a Passirano. Un 44enne, invece è rimasto ferito.

Lo scontro, che vede coinvolti un un mezzo pesante e un'automobile, è accaduto tra l'uscita per Monticelli e Camignone. Probabilmente si tratta di un frontale. La vittima era alla guida dell’autovettura.

L'incidente a Passirano

E’ stato necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso.

Sul posto. oltre tre mezzi Areu, una squadra di Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Darfo che dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nella notte a Milano un uomo di 49 anni è caduto da un monopattino elettrico all'incrocio tra via Farini e via Ugo Bassi, in zona Isola: soccorso dai sanitari di Areu, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda per un trauma cranico; per i medici è in pericolo di vita.