Tragedia a Mazzo di Rho. In monopattino sotto un tir. Muore un uomo di 62 anni

Tragedia della strada: muore in monopattino travolto da un camion un uomo di 62 anni, residente in città. Il camionista è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Gravissimo incidente stradale tra un camion e un monopattino elettrico. Un cittadino egiziano di 62 anni, residente nel comune rhodense, ha perso la vita ieri pomeriggio attorno alle 17 a Mazzo di Rho. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è stato investito da un autotreno condotto da un 54enne. La vittima è stata trascinata per otto dieci metri. A terra sono rimasti il monopattino, il casco che verosimilmente indossava e una scia di sangue. Pare che l’uomo a bordo del monopattimo elettrico stesse tornando a casa da lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale operativa di Areu con un’ambulanza e l’elisoccorso. Presenti anche la polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Rho. Secondo una prima, parziale ricostruzione del cruento incidente, il mezzo pesante — un tre assi — stava svoltando da via Risorgimento in via Alcide De Gasperi quando ha travolto l’uomo a bordo del monopattino. Una scena straziante e terribile: il camion ha trascinato la vittima per diversi metri, lasciandola incastrata sotto le ruote. Per rimuovere il corpo è stato necessario un delicato intervento da parte dei vigili del fuoco. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo al conducente del monopattino. Il camionista, illeso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde per gli accertamenti di rito. La zona dell’incidente è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso.