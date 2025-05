Scontro tra auto e scooter: centauro grave in ospedale

"Non l’ho visto". Dalle prime parole pronunciare subiuto dopo l’incidente è emerso tutto il senso di disperazione provato dal conducente di un furgone da lavoro che ieri, in fase di manovra, ha investito un uomo di 57 anni di Molteno in sella aduno scooter. L’incidente è successo di prima mattina a Oggiono, poco dopo le 7, lungo la Sp 49, nel tratto di via per Molteno. Il cinquantasettenne è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale, ma, dai primi accertamenti raccolti sul luogo del sinistro sembra che il guidatore di un Ford Transit cassonato, probabilmente durante una svolta, abbia tagliato la strada a un cinquantasettenne appunto in sella al suo scooter, un cinquantino. Lo ha scaraventato a terra e lui non si è più rialzato.

Lo hanno soccorso immediatamente i sanitari dell’autoinfermieristica e dell’eliambulanza di Como con a bordo medico e infermiere di equipaggio, insieme ai volontari della Croce verde di Bosisio Parini. Lo scooterista è apparso ai soccorritori fin da subito incosciente: dopo essere stato rianimato e stabilizzato, l’uomo è stato trasferito d’urgenza con il mezzo di emergenza aereo all’ospedale di Monza. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta estremamente riservata.

D.D.S.