Incidente a Palazzolo sull’Oglio, scontro tra auto e moto: grave ragazzo di soli 18 anni

Palazzolo sull’Oglio (Brescia) – Gravissimo incidente stradale oggi, venerdì 6 giugno, poco dopo le 16 del pomeriggio a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. L’allarme è scattato alle 16.13 in via Giambattista Sufflico, nella cittadina bresciana, all’altezza dell’incrocio con via Galignani. L’incidente è avvenuto tra un’auto e una moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate.

Ad avere la peggio il giovane che si trovava in sella alla due ruote, un ragazzo di soli 18 anni. Il giovane nell’impatto ha riportato diversi traumi in particolare al torace e a una gamba. Sul posto sono accorsi i mezzi inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), sul luogo dell’incidente con elisoccorso, automedica e ambulanza.

Il diciottenne è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso in ospedale, in codice rosso, quello di massima urgenza. Il ragazzo è stato ricoverato ai Civili di Brescia. Le sue condizioni sono critiche. Sul luogo dello schianto anche gli agenti della Polizia locale, cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La persona alla guida della vettura coinvolta nell’incidente stradale non avrebbe riportato conseguenze: stando a quanto riferito da Areu Lombardia non risultano altre persone ospedalizzate o soccorse.

Un altro grave incidente stradale tra moto e furgone è avvenuto poche ore prima nel Milanese, a Cernusco sul Naviglio, lungo la provinciale 113. A pagarne le conseguenze il motociclista che viaggiava in sella alla due ruote, che nell’impatto col furgone è stato scaraventato a terra rimandendo incastrato sotto il mezzo pesante.