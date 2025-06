Investe donna sulle strisce. Caccia al pirata

CREMA (Cremona)Investe una donna e fugge. Mercoledì intorno alle 17.30 una donna di 63 anni di Crema è stata investita mentre stava attraversando via IV Novembre a piedi, sulle strisce pedonali che dal ponte di via Cadorna portano verso piazzale Rimembranze. La donna aveva quasi terminato l’attraversamento, quando dalla sua destra è arrivata un’utilitaria che l’ha investita e sbalzata una decina di metri più avanti. La persona che era al volante ha scartato la donna a terra e se ne è andata.

"Ho sentito un gran botto – riferisce una persona che lavora nel locale Babar collocato nella zona e ho fatto in tempo a vedere l’utilitaria che si allontanava perché era proprio nei pressi delle strisce pedonali dove è avvenuto l’investimento -. Mi sembra che alla guida ci fosse un uomo sulla sessantina. La donna è rimasta a terra, ma era cosciente, tanto che ha dato le indicazioni ai soccorritori per sbloccare il suo cellulare e chiamare sua figlia. Sono arrivati i soccorsi, con auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema che hanno stabilizzato la donna ferita e poi l’hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è stata ricevuta in codice giallo. Le sua condizioni non preoccupano. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno ascoltato i testimoni e stanno cercando telecamere che possano aver catturato immagini utili. L’investitore è attivamente ricercato, purtroppo pare che nessun testimone sia stato in grado né di riferire la targa né il tipo di auto, tutti concentrati sui soccorsi alla 63enne ferita.

Pier Giorgio Ruggeri