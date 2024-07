Brescia, strada del Tonale chiusa per un camion ribaltato sulla carreggiata

Artogne (Brescia), 17 luglio 2024 – Incidente stradale con gravi ripercussioni sul traffico in provincia nell’alto Bresciano. Lungo la strada statale 42 "del Tonale e della Mendola" è temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, al km 70,700, ad Artogne, a causa di un sinistro.

Le cause sono in corso di accertamento, quel che è certo è il coinvolgimento di un mezzo pesante che, nell'urto, si è ribaltato. Le deviazioni sono segnalate in loco, tra gli svincoli di Cividate Camuno e Darfo Boario Terme. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.