Grosso incidente in A21 all’altezza di San Zeno: dodici feriti, due sono gravi. Autostrada chiusa

San Zeno Naviglio (Brescia) – Grave incidente, questa mattina poco dopo le 10.30, lungo la A21 Torino-Brescia in direzione Brescia all’altezza di San Zeno Naviglio. Secondo le prime informazioni ci sarebbero quattro mezzi coinvolti: due camion cisterna, un pullman e un’auto.

Diversi i feriti, una dozzina, alcuni dei quali sono stati soccorsi in codice rosso: un uomo di 42 anni, una donna di 45, un uomo di 47, una donna di 50, un uomo di 56 e una donna di 75, un uomo di 76 anni, due uomini di 80 anni, un 83enne e altre due persone di cui al momento non si conosce l’età.

Sul posto sono arrivate cinque ambulanze, tre automediche e due elicotteri da Verona e Bergamo. Dei dodici coinvolti, dieci sono stati portati in ospedale, di cui due in codice rosso e otto in codice verde o giallo. In codice rosso è finita una donna di 45 anni, passeggera del pullman, con traumi alla testa, al bacino e a una gamba (al Papa Giovanni); un uomo, di età non nota, conducente di uno dei due camion, con traumi al torace, al bacino e alla gamba (agli Spedali Civili di Brescia).

Degli altri otto, tre sono stati portati ai Civili, due alla Poliambulanza, uno al Papa Giovanni, a Manerbio, al Sant’Anna. Sul posto anche i vigili del fuoco. Traffico in tilt e autostrada chiusa fino alla rimozione dei mezzi.