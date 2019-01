Brescia, 13 gennaio 2019 - Intervbento dei Vigili del fuoco in via Torricella di Sopra a Brescia, oggi, i nel primo pomeriggio. A bruciare sono stati alcuni residui vegetali che la gente ha portato in un cassonetto adibito al verde. Le cause sono ancora ignote, forse un mozzicone gettato all’interno.

