Pozzolengo, fiamme e paura alla casa di riposo: evacuati gli ospiti

Pozzolengo, 13 maggio 2025 – Momenti di questa mattina attorno alle 7 a Pozzolengo, tranquillo paesino sdraiato tra le colline moreniche del Garda sul confine con la provincia di Mantova e a pochi chilometri dalle acque del Benaco.

Per motivi non ancora noti un incendio si è innescato nelle zona del tetto di villa Albertini Pancaldi, che ospita la casa di riposo del paese. Nel palazzo ottocentesco risiede una trentina di anziani ed è disposta su tre piani, con le camere da letto al primo e secondo.

Le cause

Al momento non sono note le cause del rogo, pure se sono ipotizzabili il malfunzionamento di una canna fumaria oppure un corto circuito. L’allarme è stato dato quando il denso fumo generato dalle fiamme ha cominciato a propagarsi.

Gli ospiti

Il primo pensiero per gli operatori presenti nella struttura è stato per gli ospiti, messi in sicurezza sin da subito. Grazie a loro e all’arrivo delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco tutti sono stati portati temporaneamente nei locali di un palazzo di proprietà comunale non lontano dalla residenza “Villa Albertini”, dove si trova la biblioteca comunale.

Al momento non risultano feriti. Presto gli anziani saranno trasferiti in altre strutture dove riceveranno tutte le attenzioni e le cure del caso. La chiamata e la richiesta di soccorso al numero unico per le emergenze 122 sono state immediate.

Gli addetti della centrale di Brescia sul posto hanno mandato diversi mezzi di soccorso, attualmente impegnati nello spegnimento delle fiamme e nell’assistenza agli anziani.

Sono presenti almeno sette equipaggi dei pompieri giunti dai Comandi Provinciali di Brescia e Mantova e da vari distaccamenti permanenti e volontari del territorio. Non è al momento noto quanto dureranno le operazioni di spegnimento e quali saranno i danni per l’edificio ottocentesco.