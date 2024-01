Brescia: incendio in un bar del centro si estende ai piani superiori. Evacuate tre famiglie

Brescia, 3 gennaio 2024 – Alba di fuoco nel centro di Brescia. Questa mattina, poco prima delle 6.20, un incendio ha provocato seri danni al bar Nedelia, locale all’incrocio fra le via Moretto e Aleardi. Le fiamme, divampate dall’esercizio al piano terra, in un batter d’occhio si sono estese ai piani superiori del palazzo, dove si trovano alcune abitazioni.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi. Pompieri e forze dell’ordine si sono occupati dell’evacuazione di tre famiglie, sette persone in tutto, fatte uscire di casa per precauzione.

Una delle persone che risiedono nelle case sopra il bar, una signora di 67 anni, ha manifestato un leggero malessere ed è stata portata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sono considerate preoccupanti. Si lavora per chiarire quale siano state le cause del rogo: al momento la maggiore “indiziata” è una macchinetta per il caffè, che potrebbe essere stata colpita da un corto circuito.