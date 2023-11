Incendio in un asilo nido del Bresciano: fumo scoperto dagli addetti alla vigilanza notturna

Ancora un incendio nel bresciano. Questa notte è toccata all’asilo nido “Gli Amici del Piccolo Principe” di via Bornata, che si trova nel Borgo Wührer. A dare l’allarme sono stati gli uomini della vigilanza notturna, che hanno notato il fumo uscire dalle vetrine del locale, che in quel momento era vuoto.

A Spegnere le fiamme sono stati in Vigili del fuoco di Brescia, intervenuti tempestivamente. Fortunatamente si trattava di un principio di incendio. Se si fosse sviluppato le cose sarebbero andate, forse, in modo diverso, dato il materiale didattico e non presente nell’asilo. Oggi la scuola dell’infanzia è chiusa. Si indaga a 360 gradi. Nessuna ipotesi è esclusa.