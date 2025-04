In prima fila per i valori dello sport. All’aria aperta senza smartphone

I campioni dello sport in prima fila per trasmettere i valori dello sport. L’appuntamento è fissato per questo mercoledì 9 aprile a partire dalle 9.30 con Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione per il quattordicesimo anno consecutivo, con Banca Generali. Piazza Vittoria, grazie all’aiuto e al sostegno delle autorità locali, si trasformerà per una mattinata in una palestra a cielo aperto, dove i quattro importanti testimonial insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni. Stare all’aria aperta insieme ai propri coetanei, giocare e divertirsi con spensieratezza, lasciando a casa smartphone e interazioni digitali: questo è il messaggio che i campioni condivideranno con i bimbi in piazza. I quattro parleranno ai piccoli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, i valori essenziali che valgono sia nello sport sia nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni. L’obiettivo del tour è infatti quello di avvicinare i ragazzi ad un’attività fisica regolare, indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, ad uno sviluppo e una crescita sana. L’evento è patrocinato dal CONI e dal CIP.