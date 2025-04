Impianto di gestione rifiuti nel sito Gedit: "Convenzione ecologica poco conveniente"

Circa 20mila euro per la mitigazione degli impatti dell’impianto di gestione rifiuti all’interno del sito della Gedit di Calcinato. Una cifra che ha destato le perplessità del Comitato cittadino Calcinato, che ora chiede conto al Comune sulle modalità con cui quella cifra è stata calcolata. L’importo è contenuto nella Convenzione ecologica che il Comune dovrebbe firmare con Gedit, che ha l’autorizzazione a realizzare un impianto di gestione e trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di combustibile solido secondario e per il progetto di landfill mining realizzato sulla discarica ex Gabeca, per il recupero dell’area per una destinazione diversa dalla discarica.

"Il Comune – spiega l’associazione guidata da Daria Giacomelli – si è affidato a un esperto per la determinazione di un importo in denaro come mitigazione “degli impatti diretti e cumulativi sul contesto di riferimento e sulle risorse ambientali del territorio“. L’importo è di 19.440 euro, ma come sarebbe stato calcolato?". Con la convenzione, la ditta si impegnerebbe anche a consentire l’accesso al sito produttivo da parte della polizia intercomunale e dell’ufficio tecnico comunale per verifiche e sopralluoghi, a produrre un rapporto ambientale entro il 30 aprile di ogni anno e a consentire visite degli studenti in accordo con il dirigente scolastico. "Stiamo parlando delle recenti novità legate a un grande impianto di trattamento rifiuti di Calcinato, che per sua natura ha avuto e avrà grande impatto sull’ambiente e sulla salute delle persone. Questa Convenzione ecologica sembra davvero poco conveniente per l’ambiente e la popolazione", conclude l’associazione.

Federica Pacella