Il caso ecoattiviste. Altra manifestazione: "Dopo la repressione pronti alla lotta"

Non smette di far parlare di sé il caso delle sette attiviste di Extinction Rebellion, Palestina Libera e Ultima generazione che a loro dire lunedì durante una protesta pacifica davanti alla Leonardo Defence sono state condotte in questura e poi perquisite in modo umiliante, obbligate a denudarsi e a fare squat. Dal canto suo la polizia di Stato ha fatto sapere di essersi mossa nell’alveo della "riservatezza", della "tutela della dignità" e del "rispetto delle procedure" ("Le perquisizioni sono state svolte da personale femminile per le donne – la dichiarazione da via Botticelli –: è stato chiesto di effettuare piegamenti sulle gambe al fine di rinvenire oggetti pericolosi").

La vicenda ha suscitato dure reazioni. A cominciare dai centri antiviolenza di Brescia, Butterfly, Casa delle donne, Chiare Acque e Diritti Rete, che invocano l’applicazione di protocolli vincolanti per i poliziotti e un’indagine ufficiale, "urgente e indispensabile per accertare l’accaduto e garantire trasparenza – dicono –. Se confermati questi fatti rappresentano gravi violazioni dei diritti umani e un utilizzo strumentale della violenza di genere come forma di controllo". Nel frattempo i manifestanti - 22 i denunciati a vario titolo per radunata sediziosa, mancato preannuncio di presidio, esplosione di fumogeni e imbrattamento, mentre per 17 è scattato il foglio di via con divieto di rientro a Brescia per un periodo tra i 6 e i 18 mesi - stanno preparando una denuncia formale contro i presunti abusi subiti. "Quando sarà depositata, valuteremo il da farsi" ha chiarito il procuratore, Francesco Prete.

Non si è fatta attendere nemmeno la reazione degli antagonisti del Magazzino 47, Onda studentesca e Diritti per tutti, che hanno organizzato sabato, alle 15, 30, una protesta sotto la questura. "A ogni forma di repressione rispondiamo con la lotta – recitano i volantini –. Le denunce e gli abusi fanno parte di un clima autoritario alimentato dal Governo. Non possiamo tollerare che questi soprusi passino sotto silenzio a partire da Brescia, già protagonista lo scorso 28 dicembre di cariche sproporzionate su un presidio antifascista".