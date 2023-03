Gussago, fatture false e 8 milioni nascosti in giardino: chiesti 9 anni per Giuliano e Silvia Rossini

La coppia e la ruspa che ha trovato i soldi in giardino

Gussago, coniugi Rossini: trovati in cantina altri 3,5 milioni di euro in contanti

Brescia, 27 marzo 2023 – Nove anni di carcere. E’ questa la richiesta del pubblico ministero di Brescia Claudia Passalacqua per i coniugi Giuliano Rossini e Silvia Fornari (46 e 40 anni) di casa tra Brione e Gussago e attivi nel settore dei metalli ferrosi, ritenuti dalla Procura i vertici di un gruppo di 22 persone arrestate nei mesi scorsi per fatture false da oltre mezzo miliardo di euro con più di 93 milioni di imposte evase.

Chiesti anche sei anni di carcere per Emanuele Rossini, figlio della coppia e per Marta Fornari, zia materna del ragazzo. Tutti hanno chiesto di essere processati secondo il rito abbreviato.

A settembre scorso Guardia di Finanza e carabinieri ritrovarono sotto il prato all'inglese dell'abitazione della famiglia Rossini a Brione, in Franciacorta, otto milioni in contanti in banconote da 50 e 100 euro, sotterrati in secchi e pozzetti e secondo un percorso memorizzato con le coordinate del gps.

Altro denaro venne trovato murato in cantina e altro ancora nella soffitta dell'abitazione del figlio. Per un bottino di fondi neri superiore ai 15 milioni di euro.

La sentenza è attesa il 12 aprile.