Zigzagava con l’auto nel traffico in modo pericoloso. Quando l’hanno fermato in via Vittorio Emanuele, per controllarlo, ha dichiarato di avere dimenticato a casa la patente. Bugia: la patente gli era stata sospesa anni prima. Protagonista, un 52enne bresciano, denunciato in città dalla Locale per guida sotto effetto di stupefacenti, sostituzione di persona e falso.