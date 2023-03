"Gli ordini ci sono, gli specialisti no Manca il ricambio generazionale"

"Dalle nostre 6.300 imprese associate non ho mai ricevuto comunicazione che mancasse il lavoro, mentre molte sono le segnalazioni di mancanza di addetti sufficienti per onorare le richieste di lavoro in essere". Bortolo Agliardi (nella foto), presidente AssoArtigiani Brescia, evidenzia il grande problema del ricambio generazionale come una delle principali cause del calo di artigiani nell’ultimo decennio. "Siamo passati dalla pandemia all’aumento dei costi dell’energia alla guerra – sottolinea –. Sono tutti fattori che hanno portato all’aumento di costi fissi per la piccola impresa e probabilmente qualcuno non ha retto l’urto. Alla base c’è poi la difficoltà del ricambio generazionale. L’età media degli artigiani operativi aumenta, il lavoro anche, ma mancano gli addetti sufficienti". Il decreto flussi (lunedì ci sarà il click day) può tamponare in parte la carenza di personale nell’artigianato.

"Il punto è che non è solo una questione di quantità – evidenzia Agliardi – servono soprattutto persone formate o comunque disponibili ad esser formate per imparare un mestiere. I ragazzi devono sapere che davanti a noi abbiamo anni in cui il lavoro non mancherà: pensiamo solo a tutto il comparto della cura, ma anche l’edilizia sebisognerà efficientare il patrimonio immobiliare". F.P.