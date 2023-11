Gli esperti a scuola. Lezione sui rischi

Questa mattina gli studenti dell’istituto scolastico Falcone di Palazzolo impareranno a riconoscere quelle persone, uomini o donne, che possono per loro rappresentare un pericolo. E lo faranno con l’associazione DifendiAmo di Capriolo, fondata e presieduta dall’avvocato palazzolese Maria Cristina Tramacere, che da anni si occupa di casi di violenza e che recentemente nel corso del Festival del Cinema di Venezia è stata premiata per il cortometraggio il "Mostro – finché morte non ci separi". Maria Cristina Tramacere, notissimo personaggio del foro bresciano e non solamente, forte di successi in tribunale che hanno fatto scuola e ora impegnata anche nel volontariato e nella difesa di chiunque subisca violenze, colloquierà con studenti e insegnanti insieme a Laura Volpini, criminologa e docente di psicologia sociale forense investigativa presso l’università di Roma e con Lionello Tabaglio, psicologo clinico e psicoterapetuta.

Milla Prandelli