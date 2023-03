Giuseppina Di Luca, femminicidio annunciato: "Ho ucciso tua madre come ti avevo promesso"

Giuseppina Di Luca e i rilievi sul luogo dell'omicidio

Agnosine (Brescia), 22 marzo 2023 – "Quella mattina dormivo da mio papà. Mi ha svegliata bruscamente, ha acceso la luce, aveva le braccia e le mani sporche di sangue, e puntandomi il dito mi ha detto: ‘Ti ho ucciso tua madre come ti avevo promesso’". Gli ho urlato: “Dimmi che non lo hai fatto davvero“. E lui ha risposto: “’L’ho copada (in dialetto l’ho uccisa, ndr)’. Ha posato i coltelli sul tavolo della cucina con la borsa di mamma, poi è corso via dicendo che voleva andare a costituirsi. L’ho rivisto in caserma. Non piangeva". Testimonianza shock ieri in Assise di Tania, 27 anni, la primogenita di Paolo Vecchia, l’operaio che il 13 settembre 2021 ad Agnosine ha ucciso a coltellate la moglie, Giuseppina Di Luca, 46 anni, la quale se n’era andata da casa l’1 agosto per separarsi dopo 26 anni di matrimonio. Un matrimonio secondo l’accusa costellato da violenze. Tania e la sorella Sara, 21 anni, sono parti civili con le 5 zie. Ma anche parti offese, perché il padre risponde pure di maltrattamenti nei loro confronti. "Le minacce di morte erano quotidiane, più volte papà diceva che saremmo rimaste senza genitori. Siamo cresciute in questo clima -...