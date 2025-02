Giuseppe Perticone suicida, la bimba morta durante il parto e le ricerche online del lago di Sara Pedri: giallo sulla fine del ginecologo

Desenzano, 11 febbraio 2025 – Giuseppe Perticone era nato a Niscemi e proprio oggi avrebbe compiuto 39 anni. La sua Sicilia l’aveva lasciata per iscriversi alla Facoltà di medicina di Perugia, dove si era laureato e specializzato in Ginecologia e Ostetricia.

Nel suo curriculum anche le esperienze cliniche all’estero, tra la Francia e Bruxelles. La professione lo aveva portato prima a Merano, dove aveva abitato insieme alla moglie. Sono molte le immagini del profilo Facebook che li ritraggono, sorridenti, insieme.

Quindi il trasferimento sul lago di Garda, sponda bresciana, nella casa da dove l’altro giorno è partita la telefonata alle forze dell’ordine della moglie Federica, preoccupata per la sua scomparsa. Il corpo senza vita di Giuseppe Perticone è stato rinvenuto a Cles, in val di Non, ai piedi del ponte di Castellaz sul lago di Santa Giustina.

Il precedente

Non un luogo a caso: lì quattro anni fa la ginecologa ​​​​​​Sara Pedri, 32 anni in servizio all’ospedale di Trento, sparita da quattro anni nelle stesse acque gelide. Giuseppe Perticone faceva parte dell’equipe che all’alba del 31 gennaio scorso, all’ospedale di Desenzano, ha fatto venire alla luce una bimba, già in condizioni critiche, morta per una grave ipossia poco dopo il trasferimento d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia.

La denuncia

Il parto della piccola risale al 31 gennaio, quando una coppia originaria dell’Est Europa arriva all’ospedale di Desenzano del Garda per il travaglio a cui la madre è giunta al termine di una gravidanza che non aveva presentato problemi o complicazioni.

Ma nelle ultime ore le cose si complicano, le condizioni precipitano e la bimba, poco dopo essere venuta alla luce, va in ipossia, una carenza di ossigeno che coinvolge l’intero organismo. I medici tentano un trasporto d’urgenza all’ospedale di Brescia, ma nessuno riesce a salvarla. I genitori decidono quindi di sporgere denuncia, chiedendo che la Procura accerti tutto quello che è possibile capire per comprendere come sia morta la piccola.

Nessun biglietto

Quello di Giuseppe Perticone è un gesto estremo e soprattutto inatteso. Non avrebbe nemmeno lasciato biglietti o messaggi che possano lasciare intendere se sia stato lo sconforto per la morte della neonata avvenuta tre giorni prima a spingerlo a togliersi la vita.

Per gli inquirenti avrebbe effettuato ricerche del luogo poi scelto per gettarsi nel vuoto, come dimostrerebbero le prime indagini effettuate sul suo telefono cellulare. Sulle condizioni psicofisiche del medico in quei giorni tra fine gennaio e inizio febbraio la Procura di Trento – diretta dall’ex procuratore aggiunto di Brescia Sandro Raimondi – vuole provare a fare chiarezza e ascolterà le persone vicine al medico per capire di più sui momenti che hanno preceduto il drammatico gesto.

I colleghi

E se davvero il ginecologo avrebbe manifestato sensi di colpa. Alcuni colleghi hanno infatti riferito di averlo visto molto scosso dopo la morte della neonata. Il ginecologo, si è scoperto, aveva effettuato ricerche anche sulla scomparsa di Sara Pedri. Ma anche questo è un particolare per il quale al momento non ci sono spiegazioni.

"Se fosse verificata la connessione tra i due casi – spiega l’avvocato Giulio Soldà, legale della famiglia della bambina morta durante il parto – anche per la famiglia della piccola sarebbe una tragedia nella tragedia”. Sul caso è intervenuto anche Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione italiana degli Ordini dei medici: “Se la morte della neonata e il suicidio del collega fossero collegati – ha detto – saremmo oltre il siamo oltre il burnout, a un conflitto di coscienza che avrebbe portato il collega a compiere l’estremo gesto nello sconforto di non essere riuscito a salvare una vita”.