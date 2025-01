Giovane accoltellato alla nuca, si salverà

È finito in ospedale in codice rosso - ma non è in pericolo di vita - un ventiseienne ferito da una coltellata la notte tra sabato e domenica in via Vergnano in città. Erano circa le quattro e mezza quando, nel piazzale all’esterno dei numerosi locali notturni nella zona del centro commerciale Redona, è scoppiata una rissa. Il giovane, per motivi ancora in corso di accertamento, è stato colpito alla nuca da un’arma da taglio. È stato soccorso in codice rosso, ma si salverà e sarà ascoltato dagli investigatori nelle prossime ore. A occuparsi dell’episodio, i poliziotti della Volante e della Mobile, intervenuti con i colleghi della Scientifica. Un paio di ore prima, nel medesimo piazzale, si era già registrata un’altra rissa con un paio di feriti. Non si esclude che le due vicende siano collegate.

B.Ras.