Giada Zanola, i funerali della mamma volata dal cavalcavia. Il dolore del fratello: “Se è stato lui dovrà pagare”

Brescia, 6 giugno 2024 – Sul petto di tutti i presenti c’è un fiocchetto rosso contro la violenza sulle donne. È un cordoglio straziante quello che si respira a Brescia, ai funerali di Giada Zanola, la mamma di 33 anni morta dopo essere caduta giù da un cavalcavia sull’autostrada A4 a Vigonza, in provincia di Padova. Il compagno Andrea Favero in carcere con l’accusa di omicidio: l’uomo ha inizialmente ammesso – non in presenza del suo avvocato – di averla spinta giù dal ponte, ma poi non ha confermato la versione. Avevano un figlio di tre anni.

Per Giada, che tanto amava i motori, si sono raccolte davanti alla chiesa – oltre a numerose persone – delle macchine tuning elaborate. La canzone Supereroi di Mr. Rain, tra le preferite di Giada, ha risuonato tra i presenti. Sulla bara sono state poste rose bianche e viola.

Il sacerdote: "Dentro noi c’è rabbia”

“Dentro di noi c'è tanta rabbia”: don Sergio Contessi lo ha riconosciuto nell'omelia dei funerali di Giada Zanola. “Carissima Giada, l'intera comunità di Folzano oggi ti accoglie e ti abbraccia. Tanti di noi in questo piccolo quartiere della periferia sud di Brescia ti hanno vista crescere, giocare, studiare, vivere amicizie, coltivare sogni. E ora, insieme ai tuoi familiari - ha spiegato - , ci sentiamo come persi, costretti a deglutire un boccone molto, troppo amaro e che fa male. Nessuno avrebbe potuto anche solo immaginare per te oggi un 'rientro forzatò come quello che ti ha appena coinvolta: dal Veneto che amavi, per via direttissima al Folzano che portavi nel cuore… ma che rientro è?”. “Dentro di noi - ha aggiunto - c'è rabbia, c'è la quasi pretesa che le cose sarebbero dovute andare diversamente; e poi c'è la mancanza di futuro, la speranza graffiata, i sogni infranti; forse più di tutto a farci male dentro c'è la morte stessa, che si è fatta ingiustamente vicina nello spegnersi drammatico della vita di Giada”.

Il fratello: “Se è stato Andrea dovrà pagare”

Ai funerali, il fratello di Giada, Daniel, ha detto che aveva un “buon rapporto” con Favero, ma – ha aggiunto – “dovrebbe dirmi lui se è stato lui. Vorrei parlargli senza accusarlo di nulla, ci penseranno gli altri a fare giustizia. Se è stato lui dovrà pagare”.

La sorella: “Mi manca, è un dolore fortissimo”

La sorella Federica, invece, non nasconde le lacrime: “Era dolcissima e mi manca tanto, è un dolore fortissimo, è comunque una perdita indipendentemente da tutto e fa male”, ha detto prima di entrare in chiesa. Tra i familiari anche lo zio Ivo, che aveva parlato con Giada per l’ultima volta un mese fa.