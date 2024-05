Chi è Giada Zanola, la mamma di 33 anni spinta giù dal cavalcavia sulla A4 a Vigonza: è omicidio

Si chiama Giada Zanola la mamma di 33 anni che mercoledì sarebbe stata buttata già dal cavalcavia che oltrepassa la A4 nei pressi di Vigonza, in provincia di Padova. All’inizio si pensava ad un suicidio, ma a poche ore dal ritrovamento del cadavere il compagno della donna, di 34 anni, è stato fermato per omicidio volontario e, interrogato davanti al pubblico ministero, avrebbe ammesso di averla spinta dal ponte. Dopo la caduta, da un’altezza di 15 metri, la trentratreenne è stata travolta da un camion.

Giada, di origini bresciane e residente in Veneto, è madre di un bambino di tre anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la coppia stava litigando nei pressi del ponte sull’autostrada, non distante dalla loro abitazione. Negli ultimi tempi, scrivono alcune testate locali, tra lei e il compagno pare ci fossero alcune tensioni. Su Facebook, Giada scriveva: “Chi mi vede esprime il desiderio di non vedermi più”.