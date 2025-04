Dalla Franciacorta a OnlyFans, Giada Jolie è già una star: “Ero cameriera, mi sono adeguata a questa epoca”

Corte Franca (Brescia) – Ha smesso di servire caffè e ora fa parlare di sé sul web. Giada Fenaroli (nella foto), 34 anni, ha lasciato il grembiule da cameriera – lavorava tra gli altri al bar “Roma dal Brick“ di Timoline di Corte Franca – per lanciarsi in una carriera tutt’altro che convenzionale. Oggi è una delle star più richieste su OnlyFans, la piattaforma hot che sta spopolando nel mondo dei contenuti per adulti. La sua è stata una svolta radicale: dai tavoli dei locali agli scatti e video che fanno impazzire i fan.

“Ho deciso di provare e non me ne pento assolutamente – racconta Giada Fenaroli – I miei genitori ancora non sanno cosa faccio esattamente: lo capiranno quando leggeranno questo articolo. Ognuno fa quello che vuole, io ho solo cambiato lavoro. Mi sono adattata all’epoca in cui viviamo. Sono consapevole che esistono milioni di creatrici più giovani e belle di me. Questo lavoro mi permette uno stipendio normale, ma più tempo libero e senza stress. Non credo lo farò per sempre, ma sarà una bella avventura che mi farà crescere”.

Giada ha scelto come nome d’arte Giada Jolie, trending sui social che dimostra che almeno in Rete il suo successo è già realtà. Non accetta, però tutte le richieste. “Ho scelto un lavoro che mi rende in grado di sperimentare molti ambiti e accontentare gli altri, purché mi piacciano e non mi offendano. Invio foto e video personalizzati, è materiale hot. Ma non accetto mettermi in situazioni degradanti, nemmeno se qualcuno offre tantissimi soldi. Basta non accettare e passare oltre”. La franciacortina non si vergogna del nuovo lavoro: “Non m’importa se qualcuno mi giudica. Io vivo per essere felice, non per fare felici tutti”.