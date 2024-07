Giacomo Bozzoli è scappato in Francia? Gli avvistamenti dell’auto e le parole del suocero: “Sono lì”

Si continuano a seguire le briciole che dovrebbero condurre a Giacomo Bozzoli, l’uomo di 39 anni condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, imprenditore bresciano gettato nel forno della sua fonderia la sera dell’8 ottobre 2015. Dopo la sentenza della Cassazione, Bozzoli risulta irreperibile e l’ipotesi è che si sia allontanato con la moglie e il figlio di otto anni a bordo della propria auto. Ma dove? Gli ultimi indizi suggeriscono che sia scappato in Francia.

Alle 3.30 del 23 giugno è stato registrato l’ultimo accesso a Whatsapp di Bozzoli. Ora si scopre che circa due ore dopo, alle 5.51, è stato registrato nel comune di Manerba il passaggio dell’automobile del condannato, una Maserati Levante, che pochi minuti dopo, alle 6.03, è stata segnalata anche a Desenzano del Garda. Il suocero di Bozzoli, sentito dagli investigatori, avrebbe riferito che Giacomo si troverebbe con la moglie e il figlio “in una località imprecisata della Francia”.

In queste ore, il padre di Giacomo, Adelio Bozzoli, avrebbe riferito di non sapere dove sia il figlio. Adelio, che a differenza del figlio era presente in aula a Roma durante la lettura della condanna, aveva detto di essere “distrutto” perché aveva sempre creduto nell’innocenza del figlio. “Sono nel letto, ho avuto un mezzo infarto. Dove è Giacomo? Non lo so davvero”, ha riferito per telefono all’Ansa.