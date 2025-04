Giacomina Togni morta a 107 anni: Darfo Boario Terme saluta la donna più anziana del Bresciano

Darfo BoarioTerme (Brescia) – La Valcamonica piange Giacomina Togni, l’ultracentenaria, che lo scorso 13 marzo aveva festeggiato il traguardo dei 107 anni, diventando una delle persone più longeve della Lombardia e la più anziana del Bresciano.

Si trovava a Gorzone, frazione di Darfo Boario Terme, dove viveva da tempo con la figlia e la nipote. E' morta nella sua casa, circondata dall’affetto dei suoi cari, che non l’hanno mai lasciata sola. Nata in Valle Camonica, Giacomina ha vissuto una vita ricca di esperienze: dal lavoro a Montisola per tessere reti agli anni a Darfo Boario, dove aveva raccontato ai familiari aneddoti del periodo della Seconda Guerra Mondiale e del periodo in cui Darfo Boario Terme era una delle località turistiche più ‘in’ del Bresciano, grazie alla presenza delle terme. Ha lavorato anche all’Olcese.

In paese era molto nota. Lascia i figli Rosalia con Maria e Gian Luca, Silvano con Annunciata Nadia e Michele, Nerina con Silvia e Mara e tanti nipoti e pronipoti. I funerali si terranno giovedì 10 aprile alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Gorzone. La veglia di preghiera è in programma oggi alle 17:30, mentre la camera ardente è stata allestita nella sala del commiato di via Del Sacco a Darfo Boario Terme. Sarà aperta fino alle 20 di questo mercoledì e dalle otto di domani mattina.