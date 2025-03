Gardone Valtrompia e le coltellate alla stazione dei bus. Il gip: nessuna legittima difesa per Simone Lazzari

Gardone Valtormpia (Brescia), 17 marzo 2025 – Il gip del Tribunale di Brescia ha ritenuto che Simone Lazzari abbia agito di propria volontà. Secondo il giudice, il 19enne che a Gardone Valtrompia, nei giorni scorsi ha ferito con alcuni colpi di arma bianca un coetaneo non si è scagliato contro la sua vittima per legittima difesa.

Il suo arresto con l’accusa di tentato omicidio è così stato convalidato. Le telecamere di sorveglianza hanno smentito la versione fornita dal giovane, che ha dichiarato di essersi sentito minacciato, di avere temuto per l’incolumità della sua fidanzata e di avere trovato per terra il coltello con cui è poi entrato in azione. Secondo quanto visto il giovane si è diretto armato verso i suoi avversari dopo che nel pomeriggio la coppia era stata inseguita dal gruppo. Lazzari resta così agli arresti domiciliari.