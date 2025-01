Gardone, operata ma resta la gravissima la bimba ferita da un colpo di pistola. Indagato il papà

Gardone Valtrompia (Brescia), 2 gennaio 2025 - Restano gravi le condizioni della bambina di tre anni che ieri pomeriggio a Gardone Valtrompia, nel Bresciano, è rimasta ferita da un colpo di pistola partito accidentalmente dalla pistola del padre.

La piccola è stata sottoposta all'ospedale di Bergamo ad un intervento chirurgico alla testa al Civile di Brescia e attualmente si trova in terapia intensiva.

I carabinieri nella villetta dove una bambina di 3 anni si è ferita con una a pistola trovata nella sua in casa a Gardone Valtrompia

La Procura

La Procura di Brescia ha iscritto il padre nel registro degli indagati con l'ipotesi di lesioni colpose e omessa custodia dell'arma. Padre e madre della bambina sono stati interrogati dai carabinieri e ricostruito quanto, secondo loro, accaduto ieri pomeriggio.

Le indagini

Gli investigatori stanno ricostruendo come la pistola, regolarmente detenuta dal papà della piccola, possa essere finita nelle mani della bimba e soprattutto se sia stata lei a premere inavvertitamente il grilletto o se sia stata la sorellina di due anni più grande, che al momento della tragedia era con lei nel giardino della villetta. Sono stati eseguiti i rilievi tecnici in casa e gli accertamenti su genitori e figlie per verificare la presenza di polvere da sparo.