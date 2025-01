Bimba di 7 anni trova una pistola in casa e spara un colpo: è in condizioni gravissime

Brescia – Una bambina di 7 anni è rimasta gravemente ferita dopo essersi sparata accidentalmente con una pistola che ha trovato in casa. È successo il giorno di Capodanno intorno alle 16 in un appartamento in via Matteotti a Cardone Valtrompia, in provincia di Brescia.

La dinamica

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, ma è probabile che l’arma, probabilmente di proprietà del padre, non fosse sorvegliata e che la piccola, maneggiandola, abbia esploso un colpo. Certamente l’arma era carica, col colpo in canna e senza sicura. La piccola è stata portata in codice rosso all’ospedale e le sue condizioni sono critiche. Sul posto i carabinieri stanno indagando per accertare i fatti.

Armi in casa

La pistola, in ogni caso, non avrebbe dovuto trovarsi a disposizione della bambina. Le leggi italiane, nonché diverse interpretazioni della Corte di Cassazione, impongono che le armi da fuoco vengano custodite in spazi dedicati, come celle sicure, stanze con grate o armadi chiusi a chiave. Inoltre, munizioni e armi devono essere conservate separatamente.

Responsabilità penale

È obbligatorio, in sostanza, adottare le precauzioni necessarie per evitare che le armi da fuoco possano causare danni o cadere in mani non autorizzate. In caso di incidente, il proprietario è direttamente e penalmente responsabile dell’uso improprio delle armi, anche se il loro utilizzo o furto avviene a causa di una custodia negligente.