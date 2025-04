Garda, turisti salvati dalla bufera. Vento e onde alte due metri. Catamarano si ribalta nel lago

Paura nella giornata di giovedì sul lago di Garda, dove si è temuto per la vita di due diportisti. A salvarli sono stati i militari della Guardia Costiera e i poliziotti in servizio sulle acque del Benaco, con sede a Riva del Garda. La coppia di sportivi si trovava a bordo di un catamarano rovesciatosi a causa delle onde alte due metri e del vento che spirava con violenza, con raffiche anche a oltre 29 nodi, come previsto nei giorni precedenti. L’allarme è scattato alle 14,45, quando la Guardia Costiera ha ricevuto la richiesta di intervento urgente. Il primo naufrago è stato individuato a 500 metri dalla riva, in difficoltà e in cerca d’aiuto. Il secondo uomo aggrappato allo scafo del catamarano ribaltato, che è stato rimesso in assetto e trainato al sicuro.

Nel frattempo i due diportisti, recuperati dalle acque ancora fredde del Benaco, sono stati riscaldati e rassicurati. Poi sono stati portati a riva. Sono entrambi illesi anche se molto spaventati. Le indagini sono ancora in corso, ma le avverse condizioni meteo sembrano la causa più probabile. La Guardia Costiera ricorda che in caso di vento forte è sconsigliata la navigazione, specie con imbarcazioni leggere. Il maltempo ha causato anche altri problemi. In Alta Valle Camonica, dove ha nevicato molto, un camion che stava salendo lungo la strada del Tonale e della Mendola con direzione Trentino Alto Adige, non è riuscito a frenare ed è rimasto bloccato in mezzo alla carreggiata. Il traffico è restato fermo qualche ora. In Franciacorta sono diversi gli alberi caduti, come nella parte bassa della provincia bresciana. Alcuni centri sono rimasti brevemente senza elettricità. Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha comunicato di avere effettuato una novantina di interventi solo durante la giornata di giovedì. Fortunatamente nessuna persona ha riportato ferite.