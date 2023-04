Lago di Garda, traffico paralizzato sulla Strada della Forra: il video virale in Germania

Maxi ingorgo sulla strada della Forra di Tremosine e TikTok lo rende virale, ottenendo ben 14 milioni di visualizzazioni. A pubblicare il video domenica scorsa sul social network attualmente più seguito dai giovanissimi è stato un utente tedesco. Il filmato è poi stato rilanciato da giornali italiani e internazionali.

Nelle immagini si vedono le auto incolonnate e ferme lungo la strada che Churchill definì la più bella del mondo. Dal primo aprile al 12 novembre su di essa è istituito il senso unico dalle 10 alle 19. L’ingorgo si è formato per la poca abilità di guida di alcuni turisti per lo più stranieri, che quando la strada è a doppio senso, ovvero dopo le 19 e prima delle 10 non sono in grado di fare manovra e di indietreggiare per fare passare gli altri veicoli, specie dove ci sono strettoie.

Nel video, sottotitolato in tedesco e in cui si sente parlare tedesco, difatti, si vede che il problema è creato dall’auto di una famiglia che sta salendo verso Tremosine , a strada aperta e che a un certo punto non è più in grado di proseguire, così come chi scende. La situazione non è comunque facile né sul lago di Garda, né sul Sebino e neppure lungo le strade che scendono dalle Valli, letteralmente prese d’assalto dai turisti.