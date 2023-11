Furto da film all’alba a Poncarale, strade bloccate con furgoni: svaligiato magazzino abiti di lusso

Brescia, 24 novembre 2023 - Furto da film all'alba a Poncarale, nel Bresciano. Una banda ha preso di mira il magazzino centralizzato dell'intero gruppo di abbigliamento G&B di Flero, noto negozio d'abbigliamento di lusso. I malviventi hanno bloccato le strade vicine con furgoni lasciati in mezzo alla strada con le gomme tagliate, per poter realizzare il colpo impedendo a chiunque di intervenire. Una tecnica già collaudata per altri colpi messi a segno nel Milanese. Particolare che non esclude che possa trattarsi della stessa banda.

Ancora da quantificare il bottino che sarebbe molto ingente. Sul colpo indagano i carabinieri per ricostruire tutti i dettagli dell'azione. Il gruppo ha agito prima dell’alba, attorno alle quattro del mattino.

Il 2 novembre scorso una banda di malviventi ha preso di mira un deposito di iPhone in viale delle industrie, a Settala, portando via alcuni bancali di smartphone iPhone per un valore di circa un milione di euro. Anche in quel caso i ladri, a bordo di quattro auto e due furgoni, avevano bloccato le vie d'accesso con alcuni veicoli per agire indisturbati e ritardare l’arrivo delle forze dell’ordine..