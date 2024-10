Brescia, furto all’Italmark di viale Piave: ladri in fuga con la cassaforte

Brescia, 21 ottobre 2024 – Ha tutta l’aria di essere un furto pianificato da tempo da qualcuno che è del mestiere, che ha portato con sé tutta l’attrezzatura necessaria per compiere il raid. Una banda di ladri professionisti, che la notte tra domenica e lunedì si è divertita a ripulire la cassaforte di un grosso supermercato, l’Italmark di viale Piave in città. Il colpo è stato messo a segno intorno alle tre di notte.

Stando alla prima ricostruzione delle forze dell’ordine - a indagare sono gli agenti della polizia di Stato - i malviventi si sono intrufolati passando da un cortile di un edificio adiacente al market. Prima hanno disattivato l’illuminazione tranciando i cavi elettrici, poi nell’oscurità completa hanno tagliato la recinzione d’acciaio, infine sono penetrati nella proprietà dell’Italmark e da qui si sono introdotti nei locali scassinando gli ingressi.

Una volta all’interno la gang è riuscita addirittura a scardinare la cassaforte e a trasportarla all’esterno con tutto il suo contenuto - si ipotizza migliaia di euro, ma la stima è in corso - con un carrello. I banditi si sarebbero poi dileguati fuggendo in direzione dei binari della linea ferroviaria Milano-Venezia. Qualcuno ha di certo fatto da 'palo', e qualche complice si aspettava per fuggire con un mezzo a motore.

Chi indaga ritiene che il colpo sia stato organizzato nei dettagli, e che i ladri conoscessero bene il supermercato e i suoi dintorni. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.