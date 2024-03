Tornano i ladri di bici, negozio svaligiato per la terza volta: 130mila euro di bottino

San Zeno Naviglio (Brescia) – Ancora un furto a un negozio di biciclette nel Bresciano, dove è stato preso di mira il negozio specializzato Moveo di via Diaz di San Zeno Naviglio: già due volte colpito da una banda di ladri. Il bottino è ingente e oscilla tra il 120 e 130mila euro. Erano le 3,47 quando il proprietario è stato svegliato dal sistema d’allarme. Ha immediatamente chiamato il 112, così come ha fatto un vicino allarmato dai rumori di vetri in frantumi. Il proprietario ha spiegato che la banda era composta da due persone, molto ben organizzate, che hanno preparato il furto con estrema attenzione.

Circa un’ora prima uno dei malviventi, difatti, si è arrampicato su una cancellata e si è avvicinato di soppiatto al negozio, di modo da non essere intercettato dall’allarme e filmato. Poi ha spostato i panettoni posizionati per evitare l’avvicinamento di grossi veicoli alle vetrine. Tutto è stato pronto attorno alle quattro del mattino, quando i ladri hanno sfondato le vetrine laterali, probabilmente con una jeep. Nel giro di pochi minuti la banda ha asportato varie biciclette, caricate su un furgone posteggiato al di là dell’area posteggio del negozio. A bordo c’era un terzo complice che è partito a tutta velocità, dileguandosi nella notte. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno acquisito i video delle telecamere del sistema di sorveglianza e quelli degli apparecchi montati nella zona. Milla Prandelli