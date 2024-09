Blanco, furto nella sua pasticceria a Brescia: “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”

Brescia, 24 settembre 2024 – Ladri in azione a ‘L’Isola delle rose’, la pasticceria e focacceria di Blanco, inaugurata poco più di un anno fa in viale Italia a Brescia.

Furto alla pasticceria di Blanco a Brescia (Frame video Instagram Blanco)

A documentare quanto accaduto è stato lo stesso cantante originario di Calvagese della Riviera, che ha postato in una storia di Instagram la fotografia della vetrata in frantumi. “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”, ha ironicamente scritto a corredo dello scatto. In una storia successiva, il 21enne ha aggiunto: “Se siete ladri intolleranti o allergici al glutine, o cercate prodotti senza lattosio o tradizionali, passate da noi”.

Il nome del locale, ‘L’Isola delle Rose’, deriva dal brano presentato al Festival di Sanremo 2023. E vuole essere “un’isola felice dove nascono bontà”, come si legge sui suoi canali social. Per questo intende puntare su un’offerta gastronomica che possa soddisfare qualsiasi tipo di esigenza alimentare. Qui infatti, oltre alla pasticceria tradizionale, è disponibile una serie di prodotti senza glutine, senza lattosio, chetogenici o proteici. L’idea è quella di appagare i bisogni di chi, per intolleranze o necessità alimentari specifiche, necessita di fare un po’ più di attenzione. Mentre la produzione è affidata a due, tra i gestori e i proprietari del locale, insieme a Blanco, c’è anche Patrizia Fabbriconi, medico nutrizionista specializzato in Scienze dell’alimentazione.