Fuori strada con l’auto, muore a 48 anni

ORZINUOVI (Brescia)

È morto in un incidente stradale nel Cremonese, a Casalmorano, poco prima delle 18. Aldo Milani, 48 anni di Orzinuovi, stava rientrando nella sua abitazione ed era sulla strada che passa Casalmorano e porta a Soncino quando ha perso il controllo della sua auto, una Grande Punto, mentre stava percorrendo un rettilineo. I testimoni hanno riferito di aver visto l’auto che ha improvvisamente attraversato la carreggiata, finendo sull’altra corsia e poi entrando in campo di mais, dopo aver sbattuto contro il guard rail per una decina di metri. Subito sono stati fatti intervenire i soccorsi che sono arrivati sul posto con auto medica e due ambulanze, raggiunti a breve dai vigili del fuoco di Cremona e da una pattuglia dei carabinieri di Soresina e poi da una di Pizzighettone. Milani è stato estratto dalla sua vettura dai soccorritori che l’hanno trovato in condizioni disperate. Il bresciano è spirato prima che si potesse aiutarlo e indirizzare nel più vicino ospedale. La via è stata chiusa al traffico per permettere il recupero del mezzo e i rilievi ed è stata riaperta poco prima delle 20. P.G.R