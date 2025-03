Funerale Lorenzo Bertocchi, morto a 13 anni dopo il morso di una zecca: “Dobbiamo lasciarlo andare, libero come è sempre stato”

Rezzato (Brescia), 19 marzo 2025 – Il Santuario della Madonna di Valverde non è bastato a contenere parenti, amici, compagni di scuola e coloro che oggi hanno voluto dare l’ultimo saluto a Lorenzo Bertocchi, morto a 13 anni per motivi ancora ignoti ma ipoteticamente legati al morso di una zecca avvenuto nell’agosto 2023. La bara di legno chiaro in cui Marco ora riposa dopo avere vissuto un calvario fatto di malori, febbri altissime e tanti altri problemi di salute intercalati a ricoveri, visite e pochi momenti trascorsi stando bene, è arrivata in chiesa preceduta dalla fanfara dei bersaglieri.

La funzione è stata celebrata da don Stefano Bertoni e don Stefano Ambrosini. Entrambi conoscevano bene lo studente, che ha sempre frequentato l’oratorio. “Dobbiamo lasciarlo andare, libero come è sempre stato lui – ha detto don Ambrosini-. Dovete imparare ad essere sinceri, pazienti, leggeri, dolci, genuini e rispettosi come era Lorenzo”. Don Stefano Bertoni, invece, ha voluto ricordare Lorenzo e chiesto di “lasciarlo libero, facendo mescolare cielo, terra e mare”. A salutare il ragazzo, sulla cui bara c’erano la sua maglia sportiva, una grande foto e due cuscini di rose bianche, c’era davvero tutta Rezzato. I compagni di scuola e di squadra, all’uscita dal santuario hanno lanciato tanti palloncini bianchi. Lorenzo ora riposa nel cimitero di Rezzato: vicino alla chiesa e a casa sua e ai suoi adorati genitori e sorella maggiore.