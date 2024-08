Frontale sulla Corda Molle. Sulla strada contromano: due vittime nello schianto

GHEDI (Brescia)

Pietro Meini, un lavoro in acciaieria e la passione per la montagna, il "ragazzo d’oro" del paese, presenza abituale nell’enoteca di famiglia nel centro di Bagnolo Mella: aveva 28 anni. Bruno Agnari, pensionato di Ghedi, moglie, tre figli e le nipotine che erano la felicità di casa: 86 anni. Le loro vite si sono incrociate e distrutte sabato sera sulla Corda Molle, la bretella autostradale tra Montichiari e Bagnolo Mella. Agnari ha imboccato l’A21 contromano dallo svincolo di Borgosatollo dopo aver sbagliato l’accesso a una rotonda, ha proseguito al volante della sua Audi A3 per alcuni chilometri nel traffico che arrivava in senso opposto. Anche Meini viaggiava su una A3 e ha cercato in ogni modo di evitare l’impatto frontale: sull’asfalto sono evidenti le tracce della franata. Lo scontro è stato violentissimo. L’auto di Agnari si è ribaltata, pezzi di carrozzeria sono volati a metri di distanza: il pensionato è morto sul colpo, il suo cuore aveva già smesso di battere quando i soccorritori l’hanno estratto dalle lamiere. Il 28enne, trasportato d’urgenza al Civile di Brescia con fratture al bacino e alle gambe, è arrivato in condizioni disperate ed è deceduto poche ore dopo.

È l’ennesima tragedia sulle strade bresciane: oltre 35 le vittime nel 2024. Nella zona di quest’ultimo incidente, ha spiegato il sindaco di Ghedi, Federico Casali, "ci sono due rotatorie e chi non conosce bene la strada" può mal interpretare il senso di marcia. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Gli automobilisti in transito hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze che sul posto ha inviato due ambulanze e due automediche, i vigili del fuoco del Comando provinciale e la Stradale. La bretella è rimasta chiusa in direzione Ospitaletto per ore. Saranno le telecamere installate sulla Corda Molla a dare gli elementi utili per far luce sullo schianto.

La notizia della morte di Meini ha sconvolto Bagnolo Mella, molti i messaggi di cordoglio scritti da amici e parenti sui social: "Non possiamo crederci". I funerali del 28enne saranno celebrati domani alle 16.30. Le esequie di Agnari si svolgeranno domani, alle 15.30, a Ghedi.