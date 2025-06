Freccia Rossa e Amerigo Vespucci insieme per la 1000 Miglia

Freccia Rossa e Amerigo Vespucci insieme in un logo. Appare come il primo capitolo di un sodalizio che durerà a lungo il passaggio ufficiale della 1000 Miglia all’interno dell’Accademia Navale, in calendario il 20 giugno e presentato ieri sulla Nave attraccata nel porto di Livorno. Doveva essere presente la sindaca Laura Castelletti, ma il caos Brescia l’avrebbe portata a rinunciare. Non mancheranno ulteriori occasioni: 1000 Miglia e la Marina Militare hanno annunciato una collaborazione pluriennale che traguarda il 2027, quando la Freccia Rossa festeggerà i suoi primi cento anni. Nel corso dell’incontro, è stato svelato il logo celebrativo della collaborazione tra 1000 Miglia e Marina Militare, ispirato al nodo piano. Il logo sarà visibile sulle livree delle vetture lungo i 1.900 chilometri che attraverseranno l’Italia, da Brescia a Roma e ritorno. La Marina Militare farà il suo debutto nel convoglio della 1000 Miglia con una Fiat 1100 B Monviso cabriolet del 1947 e una Land Rover Defender 90 condotte da equipaggi della Forza Armata.

F.P.