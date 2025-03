Franciacorta tornerà con i suoi fiori

Torna Franciacorta In Fiore, la rassegna dedicata a rose, fiori ed erbacee perenni esposti nel centro del paese, lungo un percorso rinnovato che mostrerà anche il magnifico maniero Orlando, ville nobiliari e orti storici. L’appuntamento è dal 16 al 18 maggio. L’evento, organizzato dal Comune con la Pro loco, il Comitato Fiera e Cogeme, è stato presentato dal sindaco e presidente di Terra della Franciacorta Fabrizio Scuri: "Franciacorta in Fiore rappresenta un fiore all’occhiello tra gli eventi legati al mondo del verde. È un simbolo del nostro impegno per la valorizzazione e la tutela del nostro patrimonio naturale".