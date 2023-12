Frana a Piancogno, massi precipitano sulle abitazioni: famiglie evacuate

Piancogno (Brescia), 1 dicembre 2023 – Paura a Piancogno, in provincia di Brescia. Alle prime luci dell'alba, i Vigili del fuoco di Darfo e Breno sono intervenuti in seguito a una frana in località Piano di Gobbia.

Il crollo

La caduta di massi ha colpito diverse abitazioni lungo via Vigne, costringendo i residenti ad evacuare poco dopo le 5 del mattino. Non si sono registrati feriti. La strada è stata chiusa in vari tratti, causando disagi al traffico locale.

Evacuazione

Attualmente, gli evacuati si trovano al di fuori delle proprie abitazioni, mentre sono in corso valutazioni per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.