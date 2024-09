Brescia, 29 settembre 2024 - Un uomo di 40 anni di origini marocchine è rimasto folgorato mentre cercava di collegarsi abusivamente al contatore generale di una palazzina.

È accaduto a Brescia nel complesso popolare le “Case del sole” di via Milano, a Brescia. L'uomo è stato trasferito in ospedale in condizioni disperate. L’incidente ha provocato un sovraccarico che ha fatto saltare la corrente nelle tre palazzine.