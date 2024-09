Focolaio di Dengue. Sono tutti casi autoctoni

Focolaio di Dengue autoctono a Bornato: al via la disinfestazione. Dopo il primo caso autoctono di Ospitaletto (il primo in Italia per il 2024) rilevato l’11 settembre, è partita l’indagine tra i residenti che, volontariamente, si sono sottoposti ai prelievi disposti da Ats Brescia ed eseguiti da Asst Spedali Civili, per intercettare ulteriori casi e prendere provvedimenti conseguenti di disinfestazione anti-zanzare, veicolo principale della Dengue (la malattia può svilupparsi sotto forma di febbre emorragica con emorragie gravi da diverse parti del corpo che possono causare veri e propri collassi e, in casi rari, risultare fatali). È emerso così che quattro persone appartenenti a tre nuclei familiari parenti fra loro e vicini di casa, residenti a Bornato, frazione di Cazzago San Martino, hanno presentato sintomi nello stesso periodo del primo caso accertato: nessuno di loro è stato all’estero. L’infezione è stata confermata dai test diagnostici. Si tratta, dunque, di ulteriori 4 casi autoctoni, apparentemente correlati tra loro e con il caso di Ospitaletto che risulta li abbia frequentati, a cui ieri si è aggiunta la positività di un ulteriore caso autoctono di Dengue, sempre di un abitante di Bornato.

Tutte le persone risultate positive stanno bene, ma poiché i casi sospetti sono più di 2 (ormai sono 5) per Bornato si può parlare di un focolaio. ATS Brescia ha provveduto a comunicare al sindaco di Cazzago San Martino le azioni da mettere in atto per la disinfestazione che, in questo contesto, deve coprire un’area di 400 metri dalla residenza per le prime 4 persone individuate e un’ulteriore area di 200 metri per la quinta persona positiva. Il Dipartimento Veterinario di ATS prosegue, intanto, le attività di monitoraggio per individuare la presenza di zanzare infette e verificare l’efficacia della disinfestazione attraverso il posizionamento di trappole. ASST Spedali Civili effettuerà da oggi a sabato 28 settembre, dalle 8,30 alle 12,30, le indagini sierologiche, su base volontaria, sugli abitanti di Bornato presso il punto prelievi della Casa di Comunità di Ospitaletto. È possibile prenotare il prelievo ematico tramite il portale di Asst Spedali Civili.