Brescia, 5 maggio 2020 - Primo funerale a Brescia dopo il via libera del governo con la Fase 2. La parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo di Mairano ha dato l'ultimo saluto a Francesca Sbaraini. La funzione si è svolta dopo un mese e mezzo in chiesa, con la diretta su YouTube per dare l'opportunità anche a centinaia di amici e parenti di seguire la cerimonia.

Da ora sarà infatti possibile celebrare i funerali seppur con un numero limitato di persone ed altri piccoli accorgimenti, come la sanificazione iniziale e finale dei banchi e delle entrate.