Fabio Ferrari trovato morto in un canalone: il runner era scomparso da due giorni a Bovegno

A due giorni dalla scomparsa, Fabio Ferrari è stato trovato morto in fondo a un canalone nei pressi di Graticella, frazione di Bovegno, in provincia di Brescia. Ingegnere di 55 anni, era partito domenica mattina per andare a correre nei boschi, sua grande passione, ma non era più tornato.

La scomparsa e le ricerche

A chiamare i soccorsi è stata la moglie, che ha più volte provato a contattarlo al telefono, trovandolo irraggiungibile. Immediatamente si sono messi in azione i tecnici del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e ai militari della guardia di finanza.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto martedì nel primo pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni, il runner potrebbe essere scivolato per poi precipitare da un altezza di oltre cento metri.

Terza vittima in pochi giorni

Si tratta del terzo escursionista morto sulle montagne del Bresciano nell’arco di pochi giorni. Nella giornata di domenica, in Valcamonica e in Valtrompia si sono verificati due incidenti mortali. Intorno all’ora di pranzo un escursionista di 54 anni di Bagnolo Mella, Adriano Vergolio, è precipitato mentre scendeva dal versante bresciano del Cimon della Bagozza, nel territorio di Lozio.

Poche ore dopo, Sergio Bologna, un quarantaquattrenne di Bovezzo in gita con la sua famiglia in Valtrompia, è morto cadendo in un canalone lungo lungo la strada che dal passo del Maniva conduce verso il Baremone.