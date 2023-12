Ezio Delbono, ex rugbista e grande amante dello sport di montagna

GAVARDO (Brescia)

Lutto e incredulità per i familiari e gli amici di Ezio Delbono (foto). Nato a Gavardo, il 41enne si era trasferito a Brescia, dove svolgeva la professione di ingegnere collaborando con il fratello nell’azienda di famiglia a Molinetto di Mazzano. Oltre alla sua dedizione al lavoro, Ezio era un grande appassionato di sport, con un passato da rugbista. Tuttavia, la sua vera passione risiedeva nelle attività legate alla montagna e agli sport outdoor come evidenziato dalla sua bacheca su Facebook. Le foto ritraggono momenti indimenticabili di passeggiate, escursioni in bike e alpinismo, sempre in compagnia di amici. Gli stessi compagni d’avventura descrivono Ezio come un giovane solare, generoso e appassionato, dotato di qualità umane che rendono ancora più dolorosa la sua prematura scomparsa in un tragico incidente.

Il funerale dell’appassionato di alpinismo si svolgerà oggi alle 14.30 al cimitero di Gavardo.

Lascia mamma Prassede, papà Franco, fratello Giulio, cognata Angela e la fidanzata Carlotta.

Milla Prandelli